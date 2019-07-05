مأساة جديدة.. فقدان 81 مهاجر إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية

تعيش منطقة المتوسط أسبوعها الأكثر قسوة على المهاجرين، فبعض تعرض مركز للمهاجرين في ليبيا للقصف، أول أمس الأربعاء، تعيش المنطقة مأساة جديدة، بعد إعلان السلطات التونسية عن فقدان 81 مهاجر غير غير شرعي على إثر غرق قاربهم.

وفي ذات السياق، أوضحت السلطات التونسية أن خفر السواحل أنقذ أنقذ أمس الخميس، 5 مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم الذي كان يقل 86 شخصا في عرض البحر، مضيفة أنه تم نقل اثنين من بين خمسة تم إنقاذهم، للمبيت الخاص بالمهاجرين في مدينة جرجيس، فيما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى مدينة مدنين ، وتوفي أحدهم ظهر الخميس بسبب تدهور حالته الصحية.

وتقول السلطات التونسية إن لمهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من دولتي مالي وكوت ديفوار، فيما لم تحدد بعد جنسيات المهاجرين الذين غرقوا في عرض المتوسط.

وتشهد السواحل التونسية سنويا وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط، فيما تعد هذه المأساة ليست الاولى من نوعها، حيث سبق أن تعرض قارب آخر قبل أيام قليلة لمصير مماثل.