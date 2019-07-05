 بعد الأوسكار.. رامي مالك يرفض دور إرهابي “عربي” في فيلم “جيمس بوند”

كشف النجم المصري الأصل والأمريكي الجنسية، رامي مالك، أخيرا، أنه رفض دور إرهابي يتحدث اللغة العربية في فيلم “جيمس بوند” الجديد.
وتحدث رامي، في حوار مع صحيفة “ميرور” البريطانية، عن رفضه تأدية شخصية إرهابي عربي، مبرزا أن دورا آخر سيلعبه في الجزء الجديد من سلسلة أفلام “جيمس بوند”.
وأبرز الممثل ذاته، أنه لن يجسد طوال حياته الفنية شخصية إرهابي عربي، مضيفا أنه قال لمخرج “جيمس بوند، الأمريكي كاري فوكوناغا، “لا يمكنني أن أقبل ربط الشخصية، التي سأجسد بأي عمل إرهابي يعكس إيديولوجية معينة أو ديانة، وإذا كنت اخترتني لهذا السبب، فأنا سأنسحب”.
ويؤدي رامي مالك دور الشرير الرئيسي في فيلم جيمس بوند الجديد، الذي يصدر في أبريل المقبل.
يذكر أن رامي مالك حاز، السنة الحالية، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم “الملحمة البوهيمية”.
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