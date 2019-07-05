تحذيرات من مخطط إرهابي إيراني لاستهداف مقدسات دينية

حذر سياسي عراقي بارز من مخطط إيراني لشن هجمات إرهابية على الحرمين الشريفين، واستهداف المراقد الدينية المقدسة في العراق، لإشعال حرب طائفية تربك دول الخليج العربي والعراق وسوريا ومصر ولبنان.

وشكّل الإرهابي قاسم سليماني خلال الأشهر الماضية مجاميع مسلحة من عناصر مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران لتنفيذ مهام خاصة في العراق والشرق الأوسط، تتمثل في تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات والهجمات الصاروخية لزعزعة الاستقرار في العراق والخليج العربي، وإشغال واشنطن والمجتمع الدولي كي تواصل إيران نشاطاتها الإرهابية في المنطقة.

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وقال السياسي العراقي، مثال آلوسي، رئيس حزب الأمة العراقية لـ"العين الإخبارية": "يخطط الممهدون (قيادات الحرس الثوري الإيراني ومليشياتها) لشن هجوم على أكبر المقدسات مكانة وحساسية لدى المسلمين، وهما الحرمان الشريفان في المملكة العربية السعودية وعلى المراقد الدينية المقدسة في العراق".

وتابع "الألوسي" أن "المخطط الإرهابي هذا يأتي ضمن أهداف الحرس الثوري لخلق موجة غاضبة تربك دول الخليج العربي والعراق وسوريا ومصر ولبنان في سياق حماية النظام الإيراني من الانهيار"، كاشفا أن الإرهابيين قاسم سليماني قائد فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري، وحسن نصرالله الأمين العام لمليشيا حزب الله اللبنانية هما من الممهدان ويشرفان على المخطط الإرهابي.

وأضاف "الآلوسي" أن فيلق القدس سيعتمد في تنفيذ مخططه على نخبة عراقية مختارة من صفوف المليشيات التابعة والمدربة بشكل خاص لهذه الأغراض، إضافة إلى تفعيل خلايا نائمة عناصرها من العرب والباكستانيين والهنود والأفغان لتنفيذ هجمات أخرى تستهدف أسواق المال في الخليج.

ويسعى النظام الإيراني خلال طرق مختلفة، في مقدمتها نشر شبكة من الصواريخ مختلفة المدى ودعم المليشيات والمجاميع الإرهابية في العراق إلى جر أمريكا إلى ردة فعل عسكرية على الساحة العراقية، لتجنيب الحرس الثوري ومليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية.