داعش يعلن مسئوليته عن استهداف دورية أمنية بطرابلس اللبنانية

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، مسئوليته عن هجوم استهدف دورية أمنية بمدينة طرابلس اللبنانية الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 عسكريين.

وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، تعرضت دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال لبنان، لهجوم من جانب شخص قام بإلقاء قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين.

كما قام المهاجم بتفجير نفسه بعد أن تحصن في مبنى حاصره رجال الأمن والشرطة.

وأكد الجيش اللبناني مقتل اثنين من عناصره أحدهما ضابط، وأشار في بيانين إلى أنه إثر الهجوم، بدأت وحدات من الجيش بتنفيذ عمليات تفتيش بحثا عن مطلق النار لتوقيفه، ثم طوقته في أحد المباني السكنية و"اشتبكت معه، فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه".