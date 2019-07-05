الاخبار:تشكيلات الفئة الثالثة بالخارجية الأسبوع المقبل والفئة الاولى بإنتظار الحكومة

ذكرت "الاخبار" ان اللجنة الإدارية في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ (مؤلفة من الأمين العام ومديرَي الشؤون السياسية والإدارية)، تضع اللمسات الأخيرة على ​التشكيلات الدبلوماسية​، بعدما حُلّت إشكالية أحد السفراء، الذي كان يعمل على التمديد لنفسه ثلاث سنوات. فرئيس البعثة اللبنانية في لندن، السفير ​رامي مرتضى​، طلب رسمياً من إدارته التمديد له بحجة أنّه لم يُتم بعد المدة القانونية في الخارج، والمُحدّدة بـ 10 سنوات. ولكن، بعدما تبيّن وجود مرسوم منشور في ​الجريدة الرسمية​ يكشف أنه أمضى أكثر من 10 سنوات في الخارج، وبعد تحقيق "الخارجية" بالموضوع، تبيّن أنّ السفير "لم يكن دقيقاً" بالمعلومات التي زوّد إدارته بها، وتم تثبيت عودته إلى الإدارة المركزية، أسوةً ببقية الدبلوماسيين الذين أتموا مدة خدمتهم في الخارج.

وتتوقع مصادر متابعة أن يتمّ إعلان تشكيلات الفئة الثالثة الأسبوع المقبل، وهي بحاجة إلى قرار من الوزير، أما تشكيلات الفئة الأولى فتنتظر انعقاد ​مجلس الوزراء​.