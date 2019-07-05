منيمنة عن كلام كوشنير حول توطين الفلسطينيين: لا يعرف تاريخ المنطقة

رأى الوزير السابق ​حسن منيمنة​ ان "تصريحات المبعوث الأميركي ​جاريد كوشنر​ عن توطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ ليست جديدة وسبق أن وردت لدى شرحه مشروع ​صفقة القرن​". وأضاف: "كوشنر لا يعرف تاريخ المنطقة ولا يلّم بما هو عليه الصراع العربي - الإسرائيلي ويتصرف وكأن حل ​القضية الفلسطينية​ صفقة تجارية عنوة عن الحقوق المشروعة لشعب احتلت أرضه بالقوة".

وسأل "هل يعلم كوشنر أن الدستور ال​لبنان​ي يمنع توطين الفلسطينيين وأن جميع القوى والفاعليات السياسية تؤيد ذلك بقوة ومن دون تردد؟".

وأشار منيمنة في حديث صحفي إلى أنه دعا إلى اجتماع للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني يوم الخميس المقبل للتداول بنتائج ورشة ​البحرين​، وما أفرزته، وإصرار كوشنر على دمج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وعن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين الباقين حاليا في لبنان، قال: "إنه نحو 174 ألف نسمة، وفقا لإحصاء أجرته إدارة ​الإحصاء المركزي​ الرسمية بالتنسيق مع إدارة الإحصاء الفلسطيني". ولفت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا من ​سوريا​ إلى لبنان أثناء اندلاع ​الأزمة السورية​ كان 60 ألفا وحاليا لا يتجاوز 22 ألفا.