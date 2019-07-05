الاخبار: جلسة للقومي قبل السبت لانتخار رئيس جديد للحزب

ذكرت "الاخبار" انه تنعقد اليوم جلسة للمجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي، تسبق جلسة السبت المُخصصة لانتخاب رئيسٍ جديد للحزب، بعدما استقال الرئيس ​حنا الناشف​ بناءً على طلب المجلس الأعلى.

وتُخصّص جلسة اليوم لاستكمال ​النقاش​ حول هوية الرئيس الجديد، مع وجود توجه لدى رئيس المجلس الأعلى النائب ​أسعد حردان​ إلى اختيار شخصٍ من خارج المجلس الأعلى يعمل على تطبيق خطة الحزب التي وُضعت في عهد الناشف، بحجة الحفاظ على "الإجماع"، مُعتبراً أنّ أي عضو من المجلس الأعلى لا يخدم هذا الهدف. قبل يوم من ​الانتخابات​، لم يُقدّم أحد طلباً رسمياً للترشح، ولكن الأسماء المتداولة بين القوميين، "ويُزكيها حردان"، بحسب المصادر، هي: وليد عبد الرحيم، يوسف كفروني وربيع الدبس (كان يشغل منصب مدير مكتب حردان، حين كان الأخير رئيساً للحزب)، وجميعهم من خارج المجلس الأعلى.