قائد بالحرس الثوري الايراني: جهوزيتنا تردع العدو من الجرأة على التطاول

اكد قائد المقر المركزي لخاتم الانبياء ​اللواء​ غلام علي رشيد ان "القوة البحرية للحرس الثوري هي اليوم في اعلى درجات الجهوزية القتالية"، مشيراً إلى أنه "ما دمنا على جهوزية فان العدو لن يجرأ على اي نوع من التطاول"، لافتاً إلى أن "الجزر الثلاث وسائر الجزر الايرانية لاتختلف عن باقي مدن ومناطق البلاد من حيث ضرورة الدفاع عنها وصونها".

واوضح ان "الجهوزية القتالية وحجم القدرات الردعية للقوات المسلحة باتت اليوم على مستوى عال جدا وان ​القوات​ البحرية للحرس الثوري اليوم تتميز باعلى درجات الاستعداد للقتال ويتعين عليها ان تواصل دوما رفع قدراتها الردعية"، مؤكداً أن "الاميركيين كانوا يبحثون عن ذريعة لتبرير تواجدهم اللامشروع في المنطقة وقد ساهموا في ايجاد داعش وباقي الجماعات الارهابية والتكفيرية لكي يجعلوا من محاربتهم المزيفة يافطة لتبرير تواجدهم امام الراي العام العالمي وصولا الى نهب ثروات دول المنطقة".

واعتبر أن "​المقاومة​ افضل خيار لمواجهة الاعداء وطردهم"، مؤكدا ان "ضريبة الاستسلام ثمنها باهض اكثر بكثير من ضريبة المقاومة"، مشددا على انه "ما دمنا على جهوزية ونقاوم فان العدو لن يجرا على فعل اي شئ ضدنا".