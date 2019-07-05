هيئة المسح الجيولوجي: 73 هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال كاليفورنيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن 73 هزة ارتدادية على الأقل وقعت عقب الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا أمس.
وذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأميركية أن هذا الزلزال، الذي بلغت قوته 6.6 درجة، يُعد هو الأقوى من نوعه خلال العشرين عاماً الماضية.
وكان مسؤول أميركي قد أعلن أن طواقم الإنقاذ استجابت لـ24 حريقاً طارئاً بعد زلزال كاليفورنيا.
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