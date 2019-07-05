شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتنفيذ استراتيجية 2030 للزيادة السكانية: لا تقل خطورة عن الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الصدى للزيادة السكانية، والوقوف على تنفى ما حاء فى استراتيجية 2030 بشأن القضية السكانية



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الاقتصاد وحجم الإنجازات والمشروعات التى تتم على أرض الواقع، وأنها تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن خطورة الإرهاب، حيث إنها تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى وبالتالى لا يشعر المواطن بحجم الإنجازات التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية.



وطالب عضو البرلمان، بتكاتف كافة مؤسسات الدولة من أجل التعامل مع ملف الزيادة السكانية، سواء من خلال دور الوزارات المعنية الصحة والتعليم والشباب والأوقاف، بالإضافة لعمل حملات توعية لتغيير ثقافة المجتمع حول فكرة زيادة الانجاب من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.