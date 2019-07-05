شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات برلمانية بشأن عمل وزارة الطيران.. أبرزها تحديث بنية الرادارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير برلمانى للجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان مُرسل إلى الحكومة، 6 ملاحظات هامة فى شأن عمل وزارة الطيران المدنى.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1. تحديث البنية الأساسية لرادارات المراقبة الجوية نظرًا لأهمية ذلك وارتباطه بمتطلبات أمن وسلامة الملاحة الجوية.

2. التحقق من المعايير الدولية لتأمين وسلامة الطائرات والركاب والالتزام بقواعد ونظم سلامة وأمن الطيران المدنى، والالتزام بالبرنامج الزمنى لأعمال أمن وسلامة الطيران المدنى.

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3. استمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كمًا وكيفًا، ورفع كفاءة الشركات التابعة لشركات مصر للطيران كذلك تحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات وتزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة اللازمة لأداء الإدارة المركزية لحوادث الطائرات.

4.تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية على أعمال الطيران المدنى وتوفير الاحتكاك اللازم لنقل الخبرة العالمية للعمالة المتخصصة وصولًا للمستويات العالمية.

5. العمل على الحد من التأثيرات على البيئة بتحويل المطارات إلى مطارات صديقة للبيئة على غرار ما تم تطبيقه بمطار برج العرب الدولى.

6. العمل على تحسين الخدمة المقدمة في المطارات المصرية، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير.