كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يتفقان على كل القضايا محل التفاوض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ليباد عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير عبر التفاوض المباشر اليوم الي الاتفاق علي كل القضايا المطروحة للتفاوض.

وأوضح ليباد، في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتي الساعات الأولي من فجر اليوم، بحضور الوسيط الإثيوبي، أن الطرفين اتفقا علي إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف حول الاحداث الاخيرة وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات او تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

وأبان أن الجانبين توافقا علي ارجاء تشكيل المجلس التشريعي الي مابعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية وان يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جوا مواتيا للوفاق.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول *محمد حمدان دقلو* أن الاتفاق سيكون له مابعده وسيكون شاملا ولايقصي أحدا ويستوعب الحركات المسلحة والقوي السياسية وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.

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وأعرب عن شكر السودان وتقديره لجهود الوسيطين الأفريقي والاثيوبي علي جهودهم في تقريب وجهات النظر والروح الطيبة التي تحلت بها قوي اعلان الحرية والتغيير.

وأثنى دقلو على دور الوسطاء الوطنيين وجهود سفراء الدول العربية العرب وامريكا وبريطانيا التي ساهمت في التوصل الي الاتفاق.

وقال عمر الدقير، القيادي في قوي اعلان الحرية والتغيير أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.

وأعرب عن أمله بان يكون الاتفاق بداية لعهد جديد تسوده الوحدة والوعي والارادة الجماعية لتحقيق احلام الشعب السوداني واسكات صوت البندقية الي الأبد وتحقيق المصالح الوطنية.