عاجل.. "سكاي نيوز": العسكري الانتقالي وقوى الحرية يتفقان على تحقيق شفاف وشامل في السودان

اتفق المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، على تحقيق شفاف وشامل في مختلف الأحداث العنيفة في الأسابيع الأخيرة- بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بإرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية.