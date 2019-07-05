كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "سكاي نيوز": إقامة مجلس تشريعي في السودان إلى حين تشكيل حكومة مدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بإرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية- بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال المبعوث الأفريقي لمباحثات السودان، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل حكومة ذات كفاءات.

وأكد أن المجلس وقوى الحرية، اتفقا على تحقيق شفاف وشامل في مختلف الأحداث العنيفة في الأسابيع الأخيرة.