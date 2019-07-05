كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المبعوث الأفريقي لمباحثات السودان: المجلس الانتقالي وقوى الحرية اتفقا على تشكيل حكومة ذات كفاءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأفريقي لمباحثات السودان، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل حكومة ذات كفاءات- بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بإرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية.

وأكد أن المجلس وقوى الحرية، اتفقا على تحقيق شفاف وشامل في مختلف الأحداث العنيفة في الأسابيع الأخيرة.