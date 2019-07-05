المجلس العسكري السوداني والمعارضة يتفقان على تشكيل السلطة الانتقالية

تقدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الجمعة، بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدورهما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وأكد "حميدتي"، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع المعارضة، أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيكون شاملا ولن يقصي أحدا، والتوافق على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.

من جانبه، أوضح الوسيط الأفريقي محمد الحسن ليبات، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، على إقامة تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي عاشتها السودان في الفترة الأخيرة.

وأضاف المبعوث الأفريقي، أن الجانبين اتفقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.

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جدير بالذكر، أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة دقيقة عقب فشل المفاوضات بين المعارضة (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي في مايو/أيار الماضي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان مراراً اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، إلا أن المعارضة بين الحين والآخر تخرج في احتجاجات تصعيدية كان أبرزها الأحد الماضي؛ للضغط من أجل تسريع نقل السلطة.

ودخلت إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في وساطة بين الأطراف السودانية في الـ7 من يونيو/حزيران الماضي، لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل التوتر.

ودعت الوساطة الأفريقية - الإثيوبية، أول أمس الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان، للجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة لحسم القضايا الخلافية بينهم.