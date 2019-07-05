شكرا لقرائتكم خبر عن بنما: رفعنا ناقلة النفط «غريس 1» من سجلاتنا بعد إخطار دولي لصلتها بالإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بنما (رويترز)

ذكرت هيئة بنما البحرية أمس الخميس أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة «غريس 1» التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.

وقالت الهيئة إنها رفعت «غريس 1» من سجلاتها بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها.