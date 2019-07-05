شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 37 متهما بقضية «فض اعتصام رابعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبي القاهرة المنعقدة بطرة أمس (الخميس) إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في «فض اعتصام رابعة العدوية» إلى 5 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

وكانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما، من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، والسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة، وآخرين، كما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.