شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 داعشيات في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أنقرة)

اعتُقلت 3 فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم «داعش الإرهابي» مع 9 أطفال لدى محاولتهن الدخول إلى تركيا من سورية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية أمس (الخميس).

وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن السلطات التركية أوقفت السيدات الثلاث المطلوبات من قبل الشرطة الدولية (إنتربول) في محافظة كلس وعرّف عنهن بالأحرف الأولى من أسمائهن، لكن مصدراً أمنياً أوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن إحدى السيدات تدعى جينيفر كلين، ابنة أخ الشقيقين فابين وجان-ميشيل كلين، اللذين أعلنا مسؤوليتهما باسم تنظيم «داعش» عن الهجمات التي استهدفت صالة باتاكلان وغيرها من المواقع في فرنسا في نوفمبر 2015.

وكلين متزوجة من كيفن غونو، وهو مواطن فرنسي حكم عليه بالإعدام في العراق في مايو الماضي لدوره في تنظيم داعش.

وأفادت الأناضول أن الموقوفين 12 شخصاً نقلوا إلى سلطات الهجرة بانتظار طردهم من تركيا.