شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير غرفة تحكم الطائرات المسيرة في ليبيا يفضح أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

وصف عضو مجلس النواب المصري رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الدكتور عبدالرحيم علي أن ما أعلنه المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي بأن قوات سلاح الجو الليبي دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة التي تديرها تركيا داخل قاعدة «معيتيقة» الجوية في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية بأنها صفعة قوية على وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطالب في بيان أصدره أمس (الخميس) المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم للجيش الوطني الليبي لمواجهة الإرهاب والإرهابيين بعد قيام نظامي الدوحة وأنقرة بتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية داخل ليبيا، وذلك من خلال المستندات والصور والفيديوهات التى يبثها الجيش الليبي، وتؤكد ضلوع أردوغان والنظام القطري في الأعمال الإرهابية داخل ليبيا. كما طالب عضو النواب المصري المجتمع الدولي بالإسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية ضد الدول والأنظمة التي تسلح وتمول وتشجع وتؤوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، محذراً العالم كله من التهاون مع مثل هذه الأنظمة الإرهابية التي يجب أن يتم تقديمها للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإلا فإن ظاهرة الإرهاب ستستمر وتمثل أكبر خطورة على الأمن والسلم الدوليين.