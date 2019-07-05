شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت: إنجازات السيسى خلال 6 سنوات منذ ثورة 30 يونيو بمثابة "معجزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المكاسب التى حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار السنوات الـ6 فى أعقاب ثورة 30 يونيو، فى شتى المجالات والتى لم تكن لتحقق لو استمرت الجماعه الإرهابية فى حكم البلاد، حيث كانت تسعى إلى إدخالها فى نفق مُظلم لا خلاص منه.

وقال طلعت، إن الذكرى السادسة ليوم 3 يوليو، التى إنحاز فيه الجيش لإرادة الشعب لينتهى حكم محمد مرسى العياط، تُذكرة بالفرحة العارمة التى اعتلت الأوجه فى الميادين بعد البيان الذى أكد خلاله الرئيس السيسى بصفته وزيراً للدفاع وقتئذ، انحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية متضمناً خارطة الطريق، التى أنقذت الأمة من سيناريوهات التخريب التى كانت معدة لها، قائلاً: لقد بكيت فور سماع هذا البيان، وشعرت إننا خلصنا من حكم الجماعه المستبدة.

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وأضاف البرلمانى فى حديثه: "لقد انتابت الشعب كله بجميع طوائفه فرحة عير عادية، هتفنا باسم مصر فى كافة الميادين والشوارع، لقد كان بمثابة انتصار لنا ومعجزة".

وتابع جون طلعت فى تصريحه: إننا بعد 6 سنوات من الثورة نؤكد تحقيق ما طمحنا إليه حقاً، بل أكثر، فما شهدته مصر من إنجازات خلال السنوات الماضية غير مسبوقة وفى وقت قياسى، لاسيما عودتها إلى مكانتها الدولة، وترأسها الاتحاد الأفريقى بعدما جُمدت عضويتها، بالإضافة إلى تعافى الاقتصاد المصرى وحجم الاستثمارات التى دخلت البلاد.

وأشار البرلمانى إلى الاكتشافات التى تشهدها البلاد فى قطاع الغاز الطبيعى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التى تجرى على قدام وساق، قائلاً: هذا الحجم من الإنجازات تم فى 6 سنوات فقط، بما يشبه المعجزة.