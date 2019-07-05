مسؤول سياحي في تركيا: تراجع أعداد السعوديين مقابل تزايد الإيرانيين

المناطق _ وكالات

تراجع عدد السياح السعوديين بشكل كبير في منطقة أوزنجول من أحد أهم المراكز السياحية في تركيا، وفقا لصحيفة “هابرلار” التركية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، اليوم، أن التراجع بنسبة 60% بسبب التوترات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، مضيفة: “الوضع سيكون أسوأ خلال هذا الموسم الصيفي”.

وقال مراد أيكوت، نائب رئيس جمعية السياح في منطقة أوزنجول: “تراجع عدد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وقد لاحظنا ذلك في السنة الماضية، ولكن في هذه السنة لاحظناه بشكل أكبر، إلا أن السياح من دول أخرى كالعراق وإيران وأذربيجان قد يسدون هذا العجز، وفي العام الماضي حتى قبل التوترات السياسية كان هناك انخفاض بنسبة 40 بالمئة، ووصل هذه السنة إلى 60 بالمئة، وذلك بسبب التوترات”.