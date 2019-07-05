السيسي يؤكد لترامب دعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا.



وأكد السيسي لترامب، في اتصال هاتفي موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيانها، إن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وأن الجانبين توافقا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وتابعت الرئاسة: "أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان"، حيث أكد السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني، في ظل موقف بلاده الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني".

وأضافت الرئاسة المصرية، في بيانها، "أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين"، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تضمن الاتصال تقديم الرئيس السيسى، التهنئة لترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق الرابع من يوليو/تموز.