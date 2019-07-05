بولتون يرحب باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا

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رويترزالجمعة 2019/7/5 02:42 صباحا بتوقيت أبوظبي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون - رويترز
رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا لسوريا، قائلا: "إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".
وكتب "بولتون" على "تويتر": "بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
واستدعت إيران، الخميس، سفير بريطانيا في طهران تعبيرا عن استيائها من توقيف الناقلة التي ترفع علم بنما.
وكانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات تتبع مسارات السفن بأنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان الماضي. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.
وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.
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