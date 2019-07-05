الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويحبط هجوم حوثي بالحديدة

أحرزت قوات الجيش اليمني، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، تقدما ميدانيا هاما في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة، فيما تم إحباط هجوم للمليشيا بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.



وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن معارك هي الأعنف تشهدها مديرية "رازح" في صعدة، بعد عملية واسعة للجيش الوطني، لليوم الثاني على التوالي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة الكاملة على "بيت حشران" و"معتق العتم" و"العريشة" ومواقع أخرى في مديرية رازح، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين.

كما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة النارية على مواقع مليشيا الحوثي في "آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية" في ذات المديرية.

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وساندت مقاتلات التحالف المعارك على الأرض، وشنت عدة غارات جوية استهدفت آليات عسكرية وتحصينات للمليشيا الانقلابية في رازح.

وفي محافظة الحديدة، غربي البلاد، قتل العشرات من المليشيات الحوثية بينهم قيادي، في إحباط هجوم فاشل على مواقع القوات اليمنية المشتركة.

وقال بيان صحفي للقوات الحكومية: "إن المليشيا الحوثية شنت هجوما داخل مدينة الحديدة، وحاولت اجتياز خطوط التماس في شارع الخمسين بغطاء ناري مكثف من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعشرات من عناصرها المنضوية تحت ما يسمى بكتائب التدخل السريع".

وأشار البيان، إلى أن الهجوم الحوثي انتهى بالفشل ومقتل وجرح قيادات ميدانية بارزة، على رأسهم قائد الهجوم ورئيس عمليات محور المليشيات، العقيد محمد محمد الفقيه، والقيادي المدعو سفيان الشرقي" .

وأكد البيان، أن من بين جرحى المليشيات المدعو أمين قائد يحيى مهدي، والمدعو عرفات محمد ناصر، والمدعو يوسف عبدالستار غرسان، وجميعهم قيادات ميدانية تولت قيادة الهجوم الفاشل .