عاجل.. المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتوصلان لاتفاق بتشكيل المجلس السيادي

توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي- بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

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