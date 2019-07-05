"الغذاء العالمي" يوسع عملياته في غزة لإيصال مساعدات إلى 12 ألف شخص

أكد برنامج الغذاء العالمي أن منظمة الأمم المتحدة، قامت بتوسيع عملياتها في قطاع غزة لتصل بالمساعدات الغذائية إلى 12 ألف شخص إضافي من غير اللاجئين يواجهون الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وقال المتحدث باسم الرنامج هيرفيه فيرهوسل - في بيان الخميس - إن هذه الزيادة في المساعدات تدعمها مساهمات جديدة من المانحين استجابة للقلق المتزايد فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والأمن الغذائي في القطاع.. مشيرا إلى أن أخر دراسة استقصائية اقتصادية واجتماعية للأمن الغذائي في غزة نهاية العام الماضي أكدت تدهور حالة الأمن الغذائي هناك.

وأوضح أن جميع المجتمعات بالقطاع تتأثر بالوضع إلا أن نسبة انعدام الأمن الغذائي بين غير اللاجئين التي تبلغ 70 % تنذر بالخطر..لافتا إلى أن هذه المجموعة تمثل حوالي 40 % من إجمالي السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة، منوها بأن التقديرات تشير إلى أن حوالي 466 ألفا من غير اللاجئين في القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.