بث مباشر.. ترامب يلقي كلمة خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة

توك شو

حرصًا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعينا، ننقل لكم بثًا مباشرًا لـ كلمة الرئيس الأمريكي ترامب خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

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