11 تصريحًا مهمًا من وزير شئون البرلمان عن ملف تسوية حقوق متضررى أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” عددًا من المعلومات الهامة، التى تضمنها حوار ”الخليج 365” مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والذى كشف خلاله التفاصيل الكاملة لتسوية حقوق متضررى السد العالى وخزان أسوان. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى: ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى: 1.تعويضات أهالى النوبة خلال سبتمبر ونعيش عصر الحلول الجذرية. 2.آخر 60 يوما فى أزمة عمرها 115سنة.. 32 مقراً لحل أزمة جيلين من الورثة. 3. عدد المتضررين 11 ألفا و716 مواطنا وفق رصد وزارة العدل. 4. التعويض النقدى 25 ألف جنيه للفدان و225 ألفا للمنزل. Advertisements 5. تلقينا 956 طلبا خلال أول 5 أيام عمل والتقديم مستمر حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو. 6. وفرنا 7200 فدان ومساكن فى أسوان و12 محافظة ونطرح بدائل ولا نجبر المتضررين على شىء. 7. تمليك المنازل المبنية على أراضى الدولة.. ويمكن دراسة منح المتخلفين عن التقديم خلال الفترة الماضية فرصة أخرى. 8. نتوقع تسليم التعويضات ومستندات تمليك الأراضى والوحدات السكنية فى احتفالية كبرى منتصف سبتمبر المقبل. 9. أنشأنا 32 مقرا لتلقى طلبات التعويض فى أسوان واستقبلنا 956 طلبا خلال أول 5 أيام عمل. 10. أعددنا دليلا إرشاديا للأراضى والمساكن المنتظر تمليكها للمتضررين. 11. أهالى النوبة ناس نظيفة وبسيطة وكلهم كرم واستقبلونا بالشيكولاتة والفول السودانى ولجنة التعويضات لا علاقة لها بالمادة 236 من الدستور.

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