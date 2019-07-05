شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة معارضة: كاتب تركى موالٍ لأردوغان ينتقد سياسات رئيس تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التباعة للمعارضة التركسة، أن الحملات التى بدأها الرئيس التركى ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان تتواصل لعرقلة محاولات إنشاء الحزب الجديد أو إضعافه، ما يثير الجدل بين الكتاب المؤيدين والمعارضين داخل وخارج الحزب.

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وذكرت الصحيفة التركية المعارضة عن كاتب صحيفة ينى عقد الموالية للحكومة التركية عبد الرحمن ديليباك، أردوغان، خلال مقاله بشأن ادعاءات تأسيس حزب سياسي جديد، موجها تحذيرات إلى حزب العدالة والتنمية الذى يسعى لعرقلة على باباجان عبر القضاء، مفيدًا أن الحزب بهذا يخدم الأطراف الساعية لتشكيل الحزب.

الكاتب التركى الموالى لأردوغان أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية بحاجة إلى خطاب وروح جديدة وتغيير واتساع سياسى سيقضى على أسباب اختيار المواطن للحزب الآخر بدلاً منه، إن كان يريد منع منافسة التكتلات الجديدة له.