شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بالبرلمان تطالب باختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير برلمانى خاص بلجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان مُرسل للحكومة، عددًا من الملاحظات الهامة فى شأن عمل وزارة السياحة، منها ضرورة توفير المقترحات المالية اللازمة للمشروعات الخاصة بتحسين الأماكن السياحية، ودعم الخدمات السياحية، وأن تضع الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قمة أولوياتها الاهتمام بالمشروعات التنموية والقومية وتوفير البنية الاساسية لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.

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كما تضمن التقرير العمل على استعادة نسب الإشغال الفندقى فى الأقصر وأسوان وطابا ونويبع إلى المعدلات السابقة، و التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، والعمل على تنشيط الاستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة لتشجيع السياحة الدينية.

كذلك العمل على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب، والعمل على تنويع الأسواق الخارجية، بحيث تتسع لتشمل الاقتصادات الناشئة بما يتيح الانفتاح بدرجة كبيرة على العالم الخارجى، والعمل على تنمية القدرات البشرية للعاملين فى الحقل السياحى، لمواجهة التوسعات الكبيرة فى المنشآت الفندقية والسياحية ومتطلباتها من العمالة الماهرة والمدربة.