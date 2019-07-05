بالصور.. زحام أمام محطات وقود في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

شهدت بعض محطات الوقود في السويس، زحامًا من السيارات الملاكي والميكروباص، ليلة اليوم الجمعة.

يأتي ذلك رغم عدم صدور أي قرارات حكومية بشأن رفع الدعم عن الوقود؛ طبقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، التي تطبقها الحكومة.

وانتشر ضباط وأفراد المرور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بشارعي الجيش، والجلاء لتنظيم حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية وتخصيص حارة الصف الأول لطوابير السيارات الوافدة على محطات الوقود.

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وامتدت سيارات الميكروباص في طابور يمتد عشرات الأمتار، ينتهي أمام ماكينات تموين الغاز الطبيعي والذي تعمل به أكثر من 70% من سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية في السويس.

وتأتي خطوة رفع الدعم المقررة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.​