بالصور- زحام بمحطات بنزين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت بعض محطات البنزين في القاهرة، الساعات الأولى من اليوم الجمعة، زحامًا، رغم عدم صدور أي قرارات بشأن رفع الدعم عن الوقود.

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وطبقًا للموازنة العامة الجديدة 2019- 2020، من المقرر رفع الدعم عن الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وتأتي خطوة رفع الدعم المقررة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.