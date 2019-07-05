محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن عدد العسكريين المشاركين في احتفالية يوم الاستقلال الأمريكي تحت شعار (تحية لأمريكا) يتراوح ما بين 750 إلى 800 فرد.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - التي أوردت النبأ - أن هذا العدد لا يشتمل على مئات آخرين من الحرس الوطني يعملون على تسهيل حركة المرور والسيطرة على الحالة الأمنية في شوارع العاصمة واشنطن.
من ناحية أخرى، أوضحت الشبكة أن حوالي 100 رحلة طيران قادمة من وإلى مطار رونالد ريجان الوطني سوف تتأثر بأنشطة وفعاليات يوم الاستقلال الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مئات من أفراد الجيش الأمريكي يشاركون في تأمين فعاليات يوم الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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