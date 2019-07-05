محافظ جنوب سيناء: البوابات الأمنية بشرم الشيخ تحمل رمز السلام العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن جميع البوابات الأمنية والسياج الأمني بشرم الشيخ تحمل رمز السلام العالمي كرسالة سلام للعالم أجمع ورسالة لمنع الحروب والإضطهاد ضد الإنسانية.

وأشار المحافظ إلى أن ما يتم على أرض شرم الشيخ من طفرة أمنية حضارية تثبت العراقة وتبرز الجمال والفخامة، بالإضافة الى طرز الاضاءة وتعتبر اضافة سياحية أخرى بمدينة شرم الشيخ ، الى جانب الغرف الحديثة الحضارية لرجال الشرطة ودورات المياه الحديثة لرواد المدينة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ، ليلا يرافقه محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ ، البوابات الأمنية بمدخل شرم الشيخ ـ دهب وبوابة السفاري، وأثنى فودة على المهندسين والفنيين والعمال والمصممين لتلك البوابات التي تعد صرحا سياحيا.