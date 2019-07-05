مأساة طفلة بالعياط.. حاولت التقاط المفتاح فغرقت في الترعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طالبة مصرعها غرقا داخل ترعة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط يفيد بانتشال جثمان طالبة مقيمة بقرية العامرية.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أنه في أثناء قيام أماني فرج 13 سنة، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بغسل الأواني المنزلية، سقط مفتاح المنزل منها، فحاولت التقاطه لكن اختل توازنها وانزلقت قدمها داخل الترعة، مما أسفر عن مصرعها غرقا.

بسؤال والدها أيد صحة التحريات، ولم يتهم أو يشتبه في الواقعة جنائيا، في الوقت الذي انتشل الأهالي الجثمان، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.