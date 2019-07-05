ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد زلزال كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.

وقال ترامب ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن الأمور تحت السيطرة.

بدورها ، قالت دائرة الإطفاء في مقاطعة كيرن إنها تلقت أكثر من 20 طلبا للمساعدة في حوادث تراوحت بين الحرائق والطوارئ الطبية.

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