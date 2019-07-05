الأردن / قتيلان ومصابان إثر تسرب غاز بمطعم وسط العاصمة

وكالات- لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران إثر تسرب غاز وقع اليوم الخميس 4 جويلية 2019 داخل أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد بالعاصمة الأردنية عمان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان "تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب الغاز، ما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين أحدهما إصابته بالغة". Advertisements وأضافت أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما للمستشفى.

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