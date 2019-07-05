واشنطن تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في ليبيا

وكالات-عرقلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء 3 جويلية 2019 ، إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.