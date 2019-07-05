شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي يرحب باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 صباحًا, 5 يوليو 2019 م المناطق _ وكالات رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا في منطقة جبل طارق البريطانية متوجهة لسوريا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مع حلفائها منع النظامين السوري والإيراني من التربح من هذه التجارة غير المشروعة.

وكانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت في وقت سابق اليوم الخميس ناقلة عملاقة ترفع علم بنما وتحمل نفطًا إيرانيًا في منطقة جبل طارق البريطانية لمحاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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