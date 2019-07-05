شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بنما: “غريس 1” ليست مقيدة في سجلاتنا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 صباحًا, 5 يوليو 2019 م المناطق _ وكالات ذكرت بنما اليوم الجمعة أن ناقلة النفط «غريس 1» التي أوقفتها البحرية البريطانية في جبل طارق ليست مقيدة في سجلاتها بعد إلغاء التسجيل في 29 مايو. وأضافت «أبلغنا بإخطار دولي يوضح أن «غريس 1» تشارك في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به».

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