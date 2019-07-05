أحمد موسى: أين «الجزيرة» والـ «بى بى سى» من التظاهرات الضخمة فى إسرائيل؟

علق الإعلامى أحمد موسى على تجاهل قناة «الجزيرة» القطرية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة «بي بي سي» البريطانية للتظاهرات الضخمة فى إسرائيل، بعد مقتل الشاب الإسرائيلى من أصل إثيوبى سلومون تيكا – 18 عاما – برصاص شرطى سابق فى مدينا حيفا.

وقال أحمد موسى على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: « فين الجزيرة وبي بي سي من المظاهرات الضخمة في إسرائيل .. ألم يشاهدوها أن تركيزهم فقط علي مصر ..طبعا العملية مفضوحة ومكشوفة عما يدور في إسرائيل.

واضاف موسى قائلا: «الجزيرة» و«بي بي سي» خايفين علي غضب جماعة الخيانة بتوع الصديق الوفي بيريز، و التنظيم الإرهابى خايف علي أمن الكيان الصهيوني، مضيفا: «عرفنا دور هذه القنوات القطرية والتركية التعليمات واضحة لهم لاتقتربوا من الأصدقاء الأوفياء ..»!!!.

وتشهد عدد من المدن الإسرائيلية خروج الآلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى تظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل تيكا.