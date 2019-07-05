الأعلى للآثار يكشف كيف هٌرِّبت القطع الفرعونية إلى بريطانيا

الوطن
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أن القطع الأثرية التي تُباع في بريطانيا يبلغ عددها 32، ويُرجح أنها خرجت من مصر خلال الستينيات.
وأشار "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن القطع الأثرية المُباعة لم تخرج من مصر عبر طرق شرعية، "بس إحنا عندنا عزيمة، وهنستمر في ملاحقتنا، وما بني على باطل فهو باطل"، مؤكدًا أن ما بِيعَ اليوم، هو رأس للإله آمون، بملامح توت عنخ آمون.
وأشار إلى عدم تمكن الدولة المصرية من استردادها، رغم نجاح وزارة...
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