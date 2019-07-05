السيسي يناقش أوضاع السودان وليبيا هاتفيا مع ترامب

أكد المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ناقش أوضاع ​السودان​ و​ليبيا​ وعدد من الملفات الهامة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​".

ولفت راضي إلى أن "الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا"، مضيفًا أن "السيسي أكد موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي".

وأشار إلى أن "السيسي شدد على مساندة مصر لجهود ​الجيش الوطني​ الليبي في ​مكافحة الإرهاب​ والقضاء على التنظيمات والمليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدا ليس فقط لليبيا بل وللأمن الإقليمي ومنطقة ​البحر المتوسط​".

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وتابع أن الجانبين تطرقا إلى تطورات الأوضاع في السودان، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدين حرصهما على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ودفع العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره أكد الرئيس الأميركي "أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة في ليبيا والسودان التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها".

وقال راضي إن الاتصال "تضمن تقديم السيسي التهنئة للرئيس ترامب والشعب الأميركي بمناسبة عيد استقلال ​الولايات المتحدة​ والذي يوافق الرابع من تموز الجاري".