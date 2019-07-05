مصادر عين التينة لـ LBC: الحريري وجنبلاط تجاوزا المرحلة السابقة بجهود بري

أكدت مصادر ​عين التينة​ لقناة "LBC" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ تجاوزا المرحلة لسابقة برعاية رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، مشيرةً الى أن "المبدأ الاساسي الذي اتفق عليه في عين التينة هو الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يتطلب عودة خطوتين الى الوراء".

ولفتت المصادر الى أن "المجتمعين اعتبروا أن الحكومة كنظام الأوعية المتصلة ولا قوة يمكن ان تتخطى الاخرى مهما كان حجمها، وجهود بري لا تنصب في جهة اكثر من اخرى فهو على مسافة واحدة من الجميع".