كشفت معلومات "الجديد" أن "رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ أبلغ المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ جاهز لتسليم كل المتورطين في حادثة الجبل حين يسلم رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ المطلوبين من قبله".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: جنبلاط جاهز لتسليم كل المتورطين في حادثة الجبل بعد أن يقوم ارسلان بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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