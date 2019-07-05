ترامب: انا على اطلاع تام بخصوص زلزال كاليفورنيا وكل شيء يبدو تحت السيطرة

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "على اطلاع تام بخصوص ال​زلزال​ في جنوب ​كاليفورنيا​. كل شيء يبدو تحت السيطرة".

وضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات ولاية كاليفورنيا وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وافاد المعهد الاميركي أن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجليس، وعلى عمق 8,7 كلم.

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واعلنت شرطة لوس انجليس انه "وقع زلزال قوي"، مؤكدة أنها لم تتلق دعوات للإغاثة العاجلة في المدن الكبرى.

ولم تشر المعلومات الأولية الى وجود أضرار أو إصابات. واكد مطار لوس أنجليس عدم تعرض مدارجه لأضرار جسيمة.

وكاليفورنيا هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ​الولايات المتحدة​، لكن مركز الزلزال يقع في ​صحراء​ موهافي، وهي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية متدنية.