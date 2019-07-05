لفتت أوساط الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ إلى أن "المشاورات بين القيادات الطرابلسية قائمة لبحث كيفية التعاطي مع زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​"، مشيرة إلى أن "من الحكمة عدم إتمام الزيارة بهذا التوقيت وننصح باسيل بتغيير خطابه الاستفزازي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط ريفي لـ"الجديد" عن زيارة باسيل لطرابلس: من الحكمة عدم إتمام الزيارة بهذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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