مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدأت تركيب مآخذ مياه للاطفاء من منشآتها في صيدا

بدأت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ تركيب مآخذ مياه للاطفاء من منشآتها في ​مدينة صيدا​، مساهمة منها في اختصار وقت تعبئة سيارات اطفاء ​الدفاع المدني​ واخماد ​الحرائق​ بسرعة لانقاذ وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم. وتأتي هذه الخطوة التي بادرت اليها المؤسسة بالتعاون مع ​بلدية صيدا​ وفوج أطفاء صيدا في الدفاع المدني بالتزامن مع ازدياد موجة الحر في موسم الصيف والارتفاع المتواصل في عدد الحرائق في مناطق عدة من المدينة ومحيطها.

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