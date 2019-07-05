علوش: على باسيل أن يعرف أن أبناء طرابلس لا يرحبون فيه

شدّد القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش على أن "لا أنا ولا تيار المستقبل نرفض زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لطرابلس"، مشيرًا الى أن "على باسيل أن يعرف أن أبناء المدينة لا يرحبون فيه ويعتبرون زيارته استفزازية".
ولفت علوش، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "ما حصل في الجبل كارثة اعتبر نفسه باسيل غير معني فيها وتعامل باستخفاف مع الموضوع، علمًا انه سبب ما حصل في قبرشمون".
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